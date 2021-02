Legear préface le Clasico: “Anderlecht sortira gagnant des années Kompany” Division 1AInterview Christophe Franken © © Bernard Demoulin

Son cœur penche à Sclessin mais on peut compter sur Jonathan Legear pour préfacer objectivement le Clasico de dimanche.



Organiser une interview n’est pas toujours simple avec les bars et les restaurants fermés. Où se voir ? Mais avec Jonathan Legear, la solution est vite trouvée : les portes de Sclessin s’ouvrent dès qu’on prononce son nom. Et beaucoup viendront le saluer pendant l’entretien. "La pelouse est vraiment belle", remarque l’ancien joueur d’Anderlecht et du Standard avant de désigner un jardinier dans un petit véhicule : "Faut lui dire d’aller à Courtrai. Quelle catastrophe leur terrain…"



À 33 ans et réduit au chômage technique avec son club de Visé en Nationale 1, Jonathan Legear vient de commencer les cours d’entraîneur. Il est aussi un spectateur attentif de la Pro League. Et forcément des deux clubs où il a passé les plus belles années de sa carrière. C’est parti pour deux heures d’entretien depuis le banc de l’équipe visiteuse. "J’ai connu les deux, ils sont confortables. Bien plus que la zone d’échauffement, qui est la plus dure du pays."



(...)