Autant c’était tendu sur le terrain, autant Ivan Leko et Philippe Clement étaient cordiaux après la rencontre. Les deux hommes se sont quittés sur une belle accolade.

"Ni Philippe ni moi n’aimons le football qu’ont proposé nos équipes", explique Leko. "Mais je ne pouvais pas laisser d’espace à Genk et il ne pouvait pas en laisser à mon équipe."

Les deux hommes ont pourtant explosé durant la rencontre. Suite au 2-1 des Brugeois, Leko est arrivé à la charge alors que le quatrième arbitre discutait avec Clement. "Ce n’est pas contre lui", dit Leko. "J’étais énervé sur le quatrième officiel." Clement a confirmé la version de son compère.

Il était, par contre, moins d’accord sur la phase qui amène le deuxième but des Blauw en Zwart. Selon le coach de Genk, Joseph Aidoo a bel et bien reçu un coup de la part de Wesley qui aurait dû pousser l’arbitre à annuler le but d’Openda. "Il avait la lèvre gonflée et en sang dans le vestiaire", s’est-il contenté de décrire.

Les deux coachs ont pointé des erreurs individuelles : "Ito qui fait le mauvais choix", pour Clement et "Dennis qui dort sur le 0-1" pour Leko.

Ils n’étaient par contre pas d’accord sur la suite des événements. Clement se dit encore "très zen" car son club a "toutes les cartes en main et va continuer comme avant".

Leko, lui, rêve de renverser la situation. "Le foot crée des miracles. Tottenham et Liverpool en sont les preuves."