En raison de la crise du coronavirus, les supporters de football ne peuvent pas encore encourager leur équipe favorite dans les stades, mais ils ont eu la possibilité de regarder les deux premiers journées de championnat en direct sur grand écran dans les cinémas Kinepolis. Le billet d'entrée coûte 9 euros.

Les chiffres exacts de fréquentation ne sont pas communiqués par l'entreprise qui gère des salles de cinéma. "Nous avons pu accueillir quelques centaines de fans de football lors de chacune des journées de match", a dit Van Troos. "La première journée de championnat a été beaucoup plus réussie que la seconde. C'est probablement parce qu'il y avait plus d'affiches de haut niveau lors de la première journée".

Le complexe situé à Anvers a attiré le plus grand nombre de spectateurs, grâce aux matchs de l'Antwerp et du Beerschot.

"Compte tenu du contexte actuel de COVID-19 et des circonstances, nous ne sommes pas mécontents", fait remarquer Anneleen Van Troos dans une première évaluation. "En raison des limites actuelles de capacité, nous ne sommes pas autorisés à admettre plus de 100 spectateurs par salle. Les règles de distanciation sociale sont appliquées dans chaque salle." Au Kinepolis, cela équivaut à deux sièges libres à gauche et à droite d'une bulle et les premiers et derniers rangs sont également libres.

Parallèlement, Kinepolis a également lancé une prévente de billets pour les troisième et quatrième journées de compétition, afin que ces matchs puissent également être visionnés sur grand écran. "L'intention est de poursuivre cette action en tout cas en août et de l'évaluer ensuite", a précisé Anneleen Van Troos.