Après un coup d’envoi donné par Jean-Marie Pfaff et Mbo Mpenza, les Anversois trouvaient rapidement l’ouverture par l’entremise de Noubissi qui profitait d’une erreur d’Allouache pour dribbler Vandermeulen et placer le cuir au fond des filets.

Cueillis à froid, les Borains ne se laissaient pas impressionner et faisaient jeu égal, même s’il fallait une bonne sortie de Vandermeulen dans les pieds de Shankland pour éviter le break. Ils mettaient le nez à la fenêtre plus souvent qu’à leur tour, mais ne parvenaient pas à mettre en danger une défense visiteuse pourtant fragile. La seule tentative cadrée côté local, étant une tête de Chaabi pas assez appuyée sur Vanhamel.

Au retour des vestiaires, Dante Brogno choisissait de mettre de la taille devant en faisant monter Ebui. Le RFB dominait mais ne réussissait toujours pas à inquiéter Vanhamel. Sur un contre, Holzhauser s’infiltrait sur le côté droit et glissait intelligemment à Caicedo, esseulé au second poteau, qui n’avait plus qu’à déposer le ballon dans le but vide. À l’approche du dernier quart d’heure, Ebui récupérait la balle et se présentait seul face à Vanhamel, et tentait un lob qu’il loupait complètement.

Dans la foulée, l’inévitable Holzhauser mettait définitivement un terme aux derniers espoirs locaux en plantant un troisième but pour le Beerschot. Alors que Vaca scellait le score en fin de rencontre.

Les hommes de Dante Brogno n’ont vraiment pas à rougir de leur défaite, et peuvent être fiers de leur parcours.

Francs Borains : Vandermeulen ; Pejcic (77e Renquin), Allouache, Chaabi, Abderrahmane ; Lai (57e Durieux), Crolet, Niankou, Lauwrenssens (68e Valadas) ; Tall (68e Lavenant), Habbas (46e Ebui).

Beerschot : Vanhamel, Konstantopoulos, Radic, Boudin ; Dom, Coulibaly (63e Pietermaat), Caicedo (70e Vaca), Holzhauser, Van Den Berg (80e Halaima) ; Noubissi (80e Sebaoui), Shankland (46e Krekovic).

Arbitre : M. Vermeire.

Avertissements : Niankou, Konstantopoulos, Van Den Berg, Caicedo, Lavenant, Halaima.

Les buts : 2e Noubissi (0-1), 61e Caicedo (0-2), 78e Holzhauser (0-3), 90e+2 Vaca (0-4).