Antwerp Si les joueurs de l’Antwerp ont félicité les Brugeois pour leur titre, ils n’ont pas caché leur colère envers Lawrence Visser, l’arbitre du match. Pour eux, le Club aurait dû finir la première période à… neuf. "Il doit exclure Mechele qui empêche Frey d’aller seul au but et Lang qui, à ses yeux, simule une faute. Il doit être conséquent et sortir une seconde jaune", pestait Radja Nainggolan. "Il faut le dire : Visser a été très faible."

Ritchie De Laet était encore plus virulent. "Visser a encore eu un niveau horrible dans son arbitrage. À partir du moment où tu portais un maillot rouge, tu recevais une jaune… Il a sifflé trois des cinq matchs de Bruges en playoffs. Alors oui, tu es champion… Une vraie honte. Il ne devrait plus être autorisé à revenir au Bosuil."