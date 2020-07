Il ne manquait plus que ça. Entre les nombreux recours juridiques, les assemblées générales à rallonge, les conseils d’administration en urgence et les communiqués en tout genre, la trêve à rallonge induite par la situation sanitaire n’aura pas été de tout repos. Loin de là.

Et ce n’est pas fini. Si les décisions dans les dossiers Virton et Waasland-Beveren sont encore attendues, c’est désormais la situation d’Anvers qui inquiète. Les mesures prises par les autorités anversoises interdisent en effet tous les sports de contact, en ce compris le football, durant les quatre prochaines semaines. "Cela concerne les matchs mais aussi les entraînements", a précisé Cathy Berckx, la gouverneure provinciale, à VTM.

Mais la Pro League ne l’entend pas de cette oreille. "Le football belge a fait d’énormes investissements pour permettre aux compétitions de se dérouler même en cas de nouvelle vague", a précisé Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League. "Nous avons mis en place des procédures très strictes pour assurer la santé des joueurs et de leur entourage." L’exemple de l’étranger est aussi cité. En Angleterre, Leicester a continué à jouer en Premier League alors que la ville était confinée. Idem pour Barcelone et l’Espanyol en Liga.

Mais à l’heure actuelle, les autorités locales campent sur leur position : il n’est pas question d’exception pour le football professionnel. L’Antwerp a communiqué en précisant que le club continuerait à suivre le protocole édicté par la Pro League… mais tente tout de même de se trouver un autre endroit pour s’entraîner avant la finale de la Coupe prévue samedi (la Ville de Bruxelles a confirmé sa tenue au stade Roi Baudouin). La même remarque vaut pour le Beerschot en ce qui concerne la finale de D1B prévue à Louvain dimanche.

Et pour la reprise du championnat, prévue le 8 août en D1A et le 21 août en D1B ? Dans l’état actuel des choses, aucun match ne pourra avoir lieu sur le territoire anversois. Les rencontres à domicile de l’Antwerp (qui affronte Gand le 9 août), du Beerschot, de Malines (qui reçoit le Club Bruges le 16 août) et de Westerlo devront peut-être être délocalisées… ou annulées. L’Union saint-gilloise, qui s’entraîne à Lier, en province anversoise, pourrait également être embêtée.

Finalement, une seule chose est désormais certaine : toutes les rencontres du mois d’août auront lieu à huis clos, comme l’a communiqué la Pro League, qui a par ailleurs demandé aux supporters de ne pas se rassembler pour suivre les matchs.

Mais la reprise du championnat de D1A aura-t-elle bien lieu le 8 août ? Dix jours avant celle-ci, il est impossible de l’affirmer avec certitude. D’autant que l’AG doit encore se réunir vendredi pour statuer sur le cas de Waasland-Beveren. La saga est donc loin d’être terminée. La suite au prochain épisode…