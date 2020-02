Dans le cadre du Fair Play Financier, instauré par la Pro League depuis deux ans, le bilan financier de chaque club pro sur la saison 2018-2019 a été publié sur le site de la fédération.

Sans surprise, Anderlecht est le plus mauvais élève avec une perte exacte de 16.297.413,77€. L’Antwerp (11 millions), OH Louvain (10 millions) et Ostende (7 millions) ont aussi souffert financièrement. En tout, les clubs pros ont perdu 87.819.468,21€ sur la saison dernière. Des chiffres catastrophiques. Ce n’était “que” 48 millions l’année d’avant.

Quid du Fair Play Financier, chargé de réguler les comptes des clubs, maintenant ? L’instance va prendre en compte ces trois premières saisons pour faire son bilan et distribuer d’éventuelles sanctions (retrait de points, réduction du nombre de joueurs sur la feuille de match…). Les clubs n’ont le droit de n’avoir qu’une perte de 5 millions sur ces trois années. Des éventuelles punitions ne tomberont que pour le début de la saison 2021-2022.

Anderlecht, qui a perdu 22,6 millions sur ces deux premières saisons du fair play financier, ne sera pas puni grâce à l’augmentation de capital de 27,3 millions effectuée en 2019. Pareil dans les autres clubs menacés où une augmentation de capital a équilibré les comptes.

Le club le plus dans le rouge actuellement, puisque sans augmentation de capital, est le FC Malines (un peu plus de 5 millions de perte sur la saison passée).