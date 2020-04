Les clubs de Jupiler League ont versé 43,8 millions d'euros aux agents en 2019 ! © Belga Division 1A N. Ch.

Un rapport de l'Union belge dévoile des chiffres impressionnants sur les sommes versées en 2019 aux agents de joueurs qui œuvrent en Belgique. Avec Anderlecht comme plus grosse "poule aux oeufs d'or" pour ces agents ! Le RSCA a ainsi versé 7,2 millions d'euros aux agents de joueurs en 2019. Soit une belle diminution depuis 2018 (près de 13 millions) mais toujours un statut de numéro 1 en la matière, devant le Club Bruges (5,8 millions, soit presque 5 millions de plus que l'année précédente). Le Standard est troisième, avec 4,3 millions d'euros.



Le footgate semble avoir toutefois quelque peu influencé la manière dont les clubs belges traitent avec les intermédiaires puisque le montant total des commissions a diminué d'un demi million entre 2018 et 2019 (44,3 millions contre 43,8) alors que la manne totale que représentent les transferts sortants pour les seize clubs de l'élite a presque doublé: 302 millions d'euros de rentrées en 2019 contre 164 millions en 2018, pendant que les transferts entrants coûtaient également plus cher: 190 millions contre 135 l'année précédente.



Mogi Bayat a été impliqué dans 44 signatures de contrat en 2019, qu'il s'agisse de simple prolongation de bail ou de transfert. Il reste le recordman en la matière, du moins en Belgique. Rappelons qu'une enquête est actuellement en cours à son sujet, notamment pour blanchiment d'argent, mais qu'il n'a pas été interdit de pratiquer.



En D1B, "seulement" 2,38 millions d'euros de commissions ont été versés aux agents de joueur. Une nouvelle preuve du fossé qui existe entre l'élite de notre football et son antichambre, bien qu'elle compte deux fois moins de clubs.