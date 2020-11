Sur la période de mars à septembre, la perte de revenus est estimée à 50 % sur les six mêmes mois de l’an passé. Et, selon la Pro League, qui s’est appuyée sur les déclarations TVA des clubs, la tendance est à la baisse avec une chute de 80 % sur le troisième trimestre de 2020. De quoi augurer de lourdes pertes pour les clubs qui se voient amputés des ressources des jours de matchs avec la généralisation des huis clos, soit l’une de leurs quatre sources de revenus avec les droits télé, le sponsoring et la cession de joueurs.