Ostende a aussi obtenu son sésame via la CBAS, Virton et Roulers l’espèrent encore. De quoi se poser plusieurs questions.

Et de quatre ! Après le Standard, Lommel et Mouscron, c’est Ostende qui a obtenu, vendredi soir, sa licence via la CBAS, après avoir été recalé en première instance. Une gifle de plus pour la commission des licences.

Vers un zéro pour la commission des licences ?

(...)