Pas moins de cinq Colombiens font partie, avec plus ou moins de réussite, des noyaux limbourgeois et flandriens. Star sur le déclin, grandes promesses et éternel espoir, quelle est la réputation de Lucumi, Muñoz, Cuesta, Balanta et Izquierdo dans leur propre pays ? Nous avons demandé l’avis à Juan Felipe Cadavid, journaliste sur la chaîne Win Sports.