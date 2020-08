M. J., K. S. et C. F.

M. J., K. S. et C. F.

M. J., K. S. et C. F.

Les consultants devoient les Rouches et les Mauves en outsiders.

Si le Club Bruges et Gand ont été cités comme favoris par Thomas Chatelle, Alex Teklak et Mbaye Leye dans notre édition de jeudi, les consultants de La DH Les Sports+ font du Standard et d’Anderlecht des outsiders.

Teklak : "Pour le Standard, c’est difficile de se positionner car un nouveau coach arrive, avec de nouvelles idées et un beau CV. La campagne de préparation n’a pas été mauvaise, la voilure a été réduite sur le plan financier. Mais Philippe Montanier arrive dans un championnat qu’il doit appréhender. Et n’oublions pas qu’il n’aura pas non plus la possibilité de se familiariser avec le public en début de saison."

Leye : "Commencer sans public est un handicap quand on connaît l’importance du douzième homme au Standard. (...)