Quatre buts et pourtant la plus grande joie des supporters d’Anderlecht n’était pas à trouver dans le match de leur équipe. Une bonne demi-heure avant le coup d’envoi, le deuxième but de Somers pour le Cercle face à La Gantoise a offert ce que tout le monde attendait au Sporting : le faux pas d’un adversaire direct.

Le nul concédé par les Gantois a permis à Anderlecht de se replacer dans le top 4 et d’avoir son sort en main pour la dernière journée de phase classique. Si les Mauves prennent autant de points que les Buffalos dimanche prochain, ils seront dans le top 4.