On l’aura compris, deux scénarios tiennent, à ce jour, encore la route : clôturer la compétition à la 29e journée sans jouer la finale de la Coupe et la finale retour pour la montée en D1A (se poserait alors la question d’un élargissement de cette dernière à 18 clubs, ce qui n’a pas été discuté mercredi lors du CA de la Pro League) ou terminer le championnat après avoir disputé l’ultime journée de la phase classique ainsi que la finale Club Bruges - Antwerp et le retour entre OHL et le Beerschot.

Mais alors, quid des accessits européens dans les deux cas de figure cités ?

(...)