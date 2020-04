Peter Croonen l'a annoncé hier, la Pro League souhaite que le championnat belge se clôture dès maintenant.

L'UEFA, l’URBSFA et la Pro League ont organisé ce matin une réunion en visioconférence. Selon le communiqué de presse, cette réunion avait pour but de permettre "aux dirigeants du football belge d’expliquer dans le détail les motifs sanitaires et économiques de la recommandation émise hier par le Conseil d’Administration de la Pro League et de contester toute approche qui consisterait à contraindre une ligue à poursuivre sa compétition dans l’état actuel de la crise sanitaire sous peine de ne plus pouvoir participer aux compétitions européennes de la saison prochaine."

En d'autres mots, la Pro League a voulu argumenter son choix de vouloir arrêter son championnat dès la 29e journée. Dans le communiqué de presse, il est également précisé "qu'un nouvel entretien entre les mêmes parties sera programmé d’ici une huitaine de jours."

Pour rappel, l'UEFA avait menacé implicitement la Pro League de sanctions si le championnat n'allait pas à son terme.