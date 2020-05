Une saison foot qui s’achève, c’est traditionnellement le moment des récompenses individuelles. Le Covid-19 ne nous enlèvera pas ça. Quelques jours après l’officialisation de la fin anticipée de la Pro League 2019-2020, du titre du Club Bruges et de la relégation de Waasland-Beveren, La DH décerne ses distinctions. La rédaction foot a voté pour élire le meilleur gardien, le meilleur jeune, le meilleur entraîneur et le meilleur joueur de D1A. On poursuit, ce jeudi, avec les jeunes (nés après le 1er janvier 1998).

(...)