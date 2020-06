Les foot belge se remet au travail: voici le calendrier de reprise des différents clubs © Belga Division 1A N. Ch.

Alors que plusieurs championnats européens tentent de terminer la saison tant bien que mal, la Belgique se tourne définitivement vers la saison 2020-2021 à partir de ce lundi. Plusieurs clubs vont rouvrir leurs portes ce lundi, que ce soit pour une reprise des entraînements, comme du côté de Saint-Trond, ou une batterie de tests médicaux (incluant un test pour détecter le coronavirus), comme à l'Antwerp, en vue d'une reprise lundi prochain. Du côté de Charleroi et Anderlecht, les joueurs restent en congé pour une semaine complète. Les Mauves passeront des tests physiques à Neerpede le lundi 15 juin avant de reprendre les entraînements (sans contact, jusqu'au 1er juillet) dans la semaine. Un stage est prévu à Tubize, fin juillet.



Le FC Bruges adopte la même stratégie de reprise, avec un retour des joueurs au club le 15 juin pour les premiers tests physiques. Genk, Courtrai, OHL, Eupen, Malines, le Beerschot et Waasland-Beveren attendront également la semaine prochaine pour un véritable retour aux affaires. Même chose pour le Standard, qui a toutefois demandé à ses joueurs de venir une première fois au club dès ce vendredi.





Et les moins pressés sont...



Certains attendront encore deux semaines avant de rechausser les crampons. C'est le cas de Mouscron, qui effectuera les premiers tests physiques les 22, 23 et 24 juin, mais aussi de Gand, du Cercle Bruges (qui a fixé le 22 juin comme reprise des entraînements mais les tests physiques auront lieu dès la semaine prochaine) et de Zulte Waregem. Enfin, du côté d'Ostende, aucune date n'a encore été communiquée.





Peu de stages programmés



Outre Anderlecht (qui ira à Tubize, comme Malines), peu de clubs ont déjà un stage prévu. Le Standard, le Club Bruges, La Gantoise, Mouscron et Zulte Waregem ont même décidé de ne pas en faire. L'Antwerp hésite encore entre Pays-Bas et Allemagne, Charleroi pourrait reporter son séjour en Allemagne, Eupen doit encore se trouver un point de chute et Genk n'a pas encore validé sa destination, qui devrait toutefois être Rennesse (Pays-Bas). Saint-Trond ira à Horst (Pays-Bas) à la mi-juillet.