Ce mardi, une réunion secrète a eu lieu entre certains membres du G5, les cinq plus grands clubs de Belgique, concernant la création d’une BeneLeague, projet de championnat entre les meilleurs clubs belges et néerlandais.

Peter Bossaert, CEO de la Fédération, était également présent à la réunion. Le but est d’organiser cette compétition… au plus vite. L’idée de la BeneLeague n’est pas neuve. Michel Verschueren était le premier - à la fin des années 90 - à songer à ce projet. Un championnat de la sorte pourrait hausser le niveau de jeu et générer plus d’argent, notamment via les droits télé. Jusqu’à présent, le projet n’a jamais abouti. Surtout à cause du refus des clubs néerlandais. Leurs arguments : les grandes distances entre certaines villes.

Un match entre Groningue et Charleroi serait-il vraiment attrayant ?

Aujourd’hui, des contacts informels avec les Pays-Bas auraient été renoués. La relance actuelle vient surtout du Club Bruges, à l’heure où le format actuel de Pro League vient d’être confirmé pour la saison prochaine. Bart Verhaeghe, président du Club, aurait préféré un championnat à 20 sans playoffs. Voilà sa réponse, lancée en coulisses. Anderlecht, le Standard et Genk (représenté par son CEO Erik Gerits et non pas par son président Croonen, également président de la Pro League) étaient aussi à la réunion de mardi. Le seul club absent du G5 était Gand.

L’année passée, Vincent Kompany s’était exprimé en faveur d’une BeneLeague : voilà déjà un argument de poids…