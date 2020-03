Depuis jeudi dernier et les mesures prises par le conseil national de sécurité, l’inquiétude est grandissante chez les joueurs de Pro League. Les acteurs de notre football ont peur pour leur santé. "Pourquoi devrions-nous prendre des risques ? On demande à tout le monde de rester chez soi mais nous, on nous dit de venir nous entraîner en groupe, cela n’a pas de sens", nous précisaient plusieurs d’entre eux ce lundi.