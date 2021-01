L'affaire Lamkel Ze n'est pas terminée. Alors qu'il s'était présenté à l'entraînement avec le maillot d'Anderlecht, il s'était excusé le lendemain mais les supporters ne l'entendent pas de cette oreille et les joueurs non plus.

Avec l'arrivée de Franky Vercauteren, les cartes étaient rebattus mais les fans ont montré leur mécontentement en envahissant ce jeudi la pelouse lors de l'entraînement des U21. S'il a réagi calmement, l'ancien lillois est dans le viseur des supporters.

Lamkel Ze a voulu forcer son départ en Grèce pour rejoindre Boloni au Panathinaïkos. Le départ de Leko a modifié les choses. Vercauteren n'était pas contre un retour du joueur dans le noyau professionnel. Les éléments du noyau A ont montré leur mécontentement.

Ils ont témoigné anonymement dans HLN : "C'est lui ou nous". De quoi atténuer la bonne ambiance qui découlait du vestiaire grâce au Soulier d'or obtenu par Refaelov mercredi.