Quatre jours après s'être incliné face à l'ennemi Anderlechtois (1-3) et enterré presque leur espoir de top 4, le Standard de Liège retrouve Sclessin pour ce qui s'apparente à une dernière chance de sauver sa saison. Face au Club Bruges, les Rouches veulent créer la surprise pour atteindre les demi-finales.

Un parfum de crise semble couvrir le matricule 16 et les propos de Mbaye Leye qui avait affirmé que "le matériel nécessaire qu'il avait n'était peut-être pas suffisants pour atteindre ses ambitions" ont été atténués depuis. Le technicien peut compter sur le retour de Raskin, absent des deux dernières rencontres à cause d'une douleur au pied.

Les Principautaires affrontent un champion en titre qui retrouve Vanaken, Lang et Philippe Clement, touchés par le coronavirus ces dernières semaines. Pas de bon augure pour le Standard même si ces éléments manqueront de rythme.

Finaliste la saison dernière où ils avaient échoué face à l'Antwerp, les Blauw en Zwart veulent se venger et conquérir un trophée qu'ils n'ont plus gagné depuis 2015. Après avoir été éliminé en Europa League, la coupe est le principal objectif de leur fin de saison au vu de l'avance qu'ils possèdent en championnat.

Pour arriver à ce stade de la compétition, les hommes de Mbaye Leye ont éliminé à chaque fois à l'extérieur Seraing (1-4) et Courtrai (1-1, 5-6 aux tirs au but) tandis que Bruges s'est payé le scalp de Brakel (6-1) et l'Antwerp (3-1).

Leye a réservé de nombreuses surprises dans son 11 de base avec les titularisations de Pavlovic, Sissako et Muleka. Clement compte directement sur Vanaken mais pas sur Lang.

Les compositions :

Standard : Bodart , Siquet, Laifis, Bokadi, Pavlovic, Sissako, Cimirot, Raskin, Amallah, Muleka, Klauss.

Bruges : Mignolet, Mata, Mechele, Kossounou, Ricca, Balanta, Vormer, Van Der Brempt, Vanaken, Chong, Badji.