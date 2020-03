Après les nouvelles recommandations, le doute planait sur la présence des supporters dans les stades.

Les supporters pourront bel et bien assister aux matchs de Jupiler Pro League ce week-end. Les nouvelles mesures n'handicapent pas encore le football belge au niveau professionnel. Voici ce que dit le communiqué de la Pro League: "Les directives annoncées pour les événements en plein air signifient que les matchs programmés pourront avoir lieu ce week-end avec la présence des supporters dans les tribunes. La Pro League examine avec les différents niveaux politiques si des mesures supplémentaires sont nécessaires dans le cadre des dispositions relatives aux événements dans des espaces fermés pour plus de 1000 personnes. La Pro League organisera ce jeudi après-midi avec l’URBSFA une réunion d'information pour les clubs, les ailes amateurs et les principaux stakeholders."

Pour rappel, les rassemblements de 1000 personnes dans des lieux fermés sont interdits. Les stades, qui sont forcément ouverts, ne répondent donc pas à ce critère.

Les supporters des autres championnats ne sont pas aussi bien lotis que chez nous...