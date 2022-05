Alors que l'Union doit se résoudre à laisser filer le titre de champion à Bruges, les hommes de Mazzù ont maintenant pour mission d'assurer leur deuxième place et la très rémunératrice qualification pour la Champions League. En face, les Mauves ont assuré leur top 3 après la double confrontation contre l'Antwerp et ils attendent désormais la cerise sur le gâteau.



Une fois de plus, contre l’Antwerp, Gomez a quitté le terrain avec des douleurs aux adducteurs. Sera-t-il une nouvelle fois retapé pour le prochain match ? Pour le reste, aucun changement n’est attendu dans le onze de base. Verschaeren est entièrement fit et est joker de luxe.

Absent mercredi pour des douleurs à la hanche et aux ischios, Bart Nieuwkoop reste incertain. Une décision sur sa présence sera prise samedi ou dimanche.



Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Delcroix, Hoedt, Gomez, Cullen, Kana, Arnstad, Amuzu, Zirkzee, Kouamé

Le onze probable de l'Union: Moris, Van der Heyden, Burgess, Bager, Lapoussin, Nielsen, Nieuwkoop, Teuma, Lazare, Vanzeir, Undav





Suivez Anderlecht-Union en direct commenté dès 18h30: