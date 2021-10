La victoire en Coupe leur avait permis de relever la tête. Mais, ce samedi soir, les Métallos avaient de nouveau des mines un peu déconfites au moment de prendre le bus du retour. Comment Seraing a-t-il pu mettre le Beerschot dans un fauteuil ? Après beaucoup de tentatives, non cadrées, des Rats, c’est une erreur de jugement de Dietsch face à Holzhauser qui a sonné la fin des espoirs. Acculée par le pressing anversois, la défense sérésienne a tenté de s’en sortir mais cela manquait de justesse. Les Métallos essayaient de sortir proprement également, mais cela manquait encore d’impact et d’agressivité. On n’était qu’à la 23e minute et on sentait déjà que cela allait être très compliqué pour les Sérésiens de réagir dans un stade bouillant pour la première victoire des Anversois cette saison.

La montée de Marius pour Lahssaini à la pause n’a rien changé. L’objectif était de donner plus de répondant offensif, mais le Beerschot a continué sur le même rythme.

Pire, ce sont les changements du Beerschot qui ont enfoncé les Métallos avec deux buts de Noubissi, qui a pris de vitesse la défense et Del Fabro en premier.

"On a eu dix bonnes premières minutes, avec un peu de possession. Et puis il y a ce cadeau du gardien", soupire l’entraîneur catalan. "Après cela, on n’était plus bien dans la rencontre. On a perdu beaucoup de duels, on n’a pas montré la même envie que le Beerschot. J’ai été obligé de prendre plus de risques en deuxième période, mais le Beerschot a bien défendu. De notre côté, il y a eu beaucoup de naïveté."

Après un 3 sur 21, on peut se demander si le maintien de Seraing sera aussi facile qu’espéré après un début de saison plutôt réussi. Seraing essaye de retrouver son souffle en championnat, n’a toujours pas ajouté une deuxième victoire à l’extérieur cette saison et n’a plus fait de folies depuis cette première mi-temps à l’Union Saint-Gilloise.

Il ne faut pas tirer sur l’ambulance pour autant. Le Beerschot reste toujours à bonne distance (7 points de retard), mais c’est déjà un joker qu’ils ont grillé au Kiel. D’autant que le Cercle a la possibilité de les rejoindre au classement s’ils s’imposent face à l’Antwerp, ce dimanche. "On a perdu la bataille, mais pas la guerre", essaie de relativiser Jordi Condom. Heureusement, ils ont une bonne semaine d’entraînement avant d’affronter La Gantoise à domicile.