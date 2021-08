L’euphorie finira par s’essouffler. Mais en attendant, c’est bien Eupen qui occupe le fauteuil de leader après cinq journées de D1A où les Pandas se sont mesurés à Bruges (2-2), Anderlecht (1-1), Malines (1-3), Saint-Trond (2-1) et OH Louvain (1-4). Deux partages et trois victoires qui peuvent trouver leur explication en quatre points.

1 La continuité

Oui, Eupen a changé d’entraîneur. Oui, les joueurs en fin de bail ont quitté le Kerhweg. Mais l’AS Eupen 2021-2022 n’en reste pas moins construit sur les bases de la saison dernière. "Et ça, on le ressent fort. Le groupe se connaît et ça aide beaucoup", indique Jordi Amat, capitaine d’une formation qui a titularisé onze joueurs déjà présents la saison dernière en ces cinq premières journées. À l’inverse, un seul transfert entrant pour l’instant : le médian Jérôme Déom (MVV Maastricht, ex-Standard).

Petit bémol toutefois, le noyau germanophone n’est pas bien large et, quand les blessures se conjugueront aux suspensions, le banc risque d’apparaître un petit peu léger. Mais en attendant, les Pandas savourent, à raison.