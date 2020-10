Cette décision fait suite à la demande du RE Mouscron et du KMSK Deinze, après que plus de 7 joueurs de leur noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, les clubs ont donc introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter ces matchs.

Les nouvelles dates des deux rencontres seront communiquées ultérieurement..

Mouscron a immédiatement mis en quarantaine tout le groupe de joueurs et le personnel technique dès le mercredi, au moins jusqu'au lundi. Afin de maintenir quelque peu leur condition, les joueurs suivront un programme individuel.