Il reste toujours trois équipes en lice pour arracher la dernière place qualificative pour les PO1. Dimanche prochain, Genk, Malines et Anderlecht ont rendez-vous pour un dernier match à suspense qui vaudra de l'or.

Non, Anderlecht n'est pas mort à l'issue de cette 29e journée. Pourtant, pendant environ 45 minutes, les Mauves étaient virtuellement éliminés de la course. L'égalisation d'Eupen à redistribué les cartes et permettent au RSCA d'encore espérer. Avant cette dernière journée, Genk a son destin entre les mains. Voici tous les scénarios possibles pour cette dernière place.

Malines se qualifie si..

Malines gagne à Genk lors de choc de la dernière journée dimanche.

Si Malines fait match nul et qu'Anderlecht ne gagne pas.

Genk se qualifie si...

Les Limbourgeois gagnent leur dernier match face à Malines.

Anderlecht se qualifie si...

Les Mauves remportent leur denier match à Saint-Trond et que Genk et Malines font un match nul.

C'est la seule possibilité pour les Anderlechtois de se qualifier car ils ont moins de victoires que leurs deux concurrents et qu'il s'agit du premier critère pour départager deux équipes avec le même nombre de points.