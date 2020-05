Un ancien champion de Belgique succède à un autre. À l’Antwerp, Laszlo Bölöni est parti et Ivan Leko est arrivé. La nouvelle a été officialisée mercredi par le Matricule 1. L’ancien coach du Club Bruges, qui devrait être accompagné de Rudi Cossey et Edward Still comme adjoints (tandis que Runje restera coach des gardiens), a signé un contrat de deux ans et pourrait retrouver les Blauw en Zwart en finale de Coupe début août pour offrir le premier trophée en 28 ans au Great Old. Mais ce n’est pas le seul défi auquel il va faire face. En voici six.

1) Retrouver des intentions offensives