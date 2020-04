Tel est le principal message véhiculé par le collectif Les Souliers du Coeur créés par Mogi Bayat qui a déjà récolté plus de 50.000€ en moins d'une semaine!

Depuis jeudi soir, les photos d’acteurs du foot (joueurs, coachs, agents, consultants) faisant un coeur avec leurs mains pullulent sur les réseaux sociaux. Lancé en moins de 48 heures à l’initiative de Mogi Bayat, le collectif des Souliers du coeur a déjà récolté plus de 50.000€ pour venir en aide de manière très concrète à des associations qui luttent quotidiennement pour préserver la santé des personnes les plus vulnérables face à l’épidémie du Covid19.

"J’ai lancé cette dynamique parce que j’avais l’envie d’aider de manière rapide et très concrète les personnes qui se mettent elles-mêmes en danger, chaque jour, pour aider les autres", précise Mogi Bayat sur le site du collectif, où vous pouvez effectuer des dons.

C’est dimanche que le projet a germé. Rapidement, Mogi Bayat et son partenaire et ami Karim Mejjati ont mis les choses en place. De nombreux appels ont été passés et quasi instinctivement, les acteurs du monde du foot ont répondu présents. Joueurs, agents, coachs, consultants, tous ont répondu à l’appel. "Ne parlons pas de football, de mercato, de rivalité, concentrons-nous sur la solidarité." Voici le message principal que véhicule le collectif des Souliers du coeur. De grands noms du football belge sont venus s'allier à cette cause comme Fellaini, Nainggolan ou encore Preud'homme.

Rapidement, un nom et un logo voient le jour. "Il était hors de question que le mot coronavirus figure dans le nom", nous précise-t-on. Et pour cause, le collectif des Souliers du coeur ne va pas disparaître en même temps que le virus du Covid-19. Le but est de perdurer dans le temps et de continuer à récolter des fonds et à réaliser plusieurs actions par an pour les personnes dans le besoin.

© D.R.



Aujourd’hui, le cheval de bataille du collectif est bien évidemment la lutte contre le Covid-19 afin d’apporter du matériel aux personnes les plus vulnérables. Actuellement, 50 donateurs ont déjà rapporté plus de 50.000€ pour soutenir cette cause. Le but, chaque semaine, c’est de récolter plusieurs dizaines de milliers de masques, de gants ou encore du gel hydroalcoolique.



Trebel, Amallah et bien d’autres joueurs sur le terrain

Les donateurs, pour la plupart des joueurs de notre championnat, ne se contentent pas d’alimenter la cagnotte mais ils mettent également la main à la pâte. Ainsi, ce vendredi, l’Anderlechtois Adrien Trebel et le Standardman Selim Amalah (accompagnés par Frédéric Duplus, Edo Kayembe et Jean-François Lenvain, qui se charge depuis le début de l'opérationnel et de la coordination) ont pris la direction du "Petit Château", le centre d’accueil pour réfugiés, afin d’y distribuer 2000 masques et 2000 gants. Lundi, Massimo Bruno se rendra à Charleroi pour distribuer du matériel. D'autres joueurs iront également sur le terrain. A cette heure où la Belgique vient de dépasser la barre des 3000 morts, il n’est plus question de couleurs, de rivalité (entre joueurs ou mêmes agents) mais l’heure est bien à la solidarité. Actuellement, une bonne quinzaine associations ont été aidées et ce chiffre ne cesse de croître.

© DR



Initiateur du projet, Mogi Bayat, qui garde un œil sur toutes les opérations de dispatching, se rend également sur le terrain en allant récupérer des masques, des gants et du gel. Des moyens sont débloqués et le message est également envoyé à nos dirigeants en précisant qu’avec de la volonté et de la solidarité, on arrive à trouver des solutions face à ce fléau qui a frappé notre pays comme le reste du monde. Des responsables veilleront, dans chaque région (Liège, Bruxelles, Mons, Charleroi) à ce que les distributions de matériel s’accélèrent.