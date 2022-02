Depuis plusieurs semaines, les stades de football peuvent à nouveau accueillir des supporters. Mais la capacité ne pouvait pas dépasser les 70% et les supporters visiteurs n'étaient pas acceptés.

À partir de la prochaine journée de championnat qui débutera ce vendredi par Gand - Seraing, la jauge passera à 80% de la capacité du stade. Mais surtout, les supporters visiteurs pourront faire leur grand retour. Une décision qui intervient après une action des supporters pour la réouverture des blocs visiteurs : "Petit à petit, les supporters pourront à nouveau profiter d'une expérience de match relativement normale" a expliqué la Pro League dans un communiqué. "À partir de ce vendredi, le baromètre corona de notre pays passera en code orange, ce qui signifie qu'environ 80 % des places assises et debout de nos stades pourront à nouveau être occupées. Ceci profitera au football belge, car la Pro League et ses clubs ont absolument besoin des encouragements positifs des supporters."

L'interdiction de boire et de manger à l'intérieur du stade, dans le but de garantir un plus grand respect du port du masque, est également supprimée.