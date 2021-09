Après un an et demi d’attente, les supporters visiteurs sont enfin autorisés dans les stades belges. Les premiers à regoûter aux joies d’un déplacement, ce sont les Kustboys, les fans du KV Ostende, qui auront droit à un gros match, au Club Bruges. Une délivrance pour ces passionnés de football… mais aussi une source de frustrations. "Nous sommes obligés de nous rendre en car au stade. Il y en a trois prévus, ce mardi, pour un total de 150 fans", annonce Peter Van Nuffel, le président de la fédération des supporters Kustboys. "Pendant le trajet, nous devrons garder le masque, nos distances et bien rester assis. Les toilettes aussi seront par exemple inaccessibles. Certains d’entre nous ne sont pas tout à fait d’accord avec ces règles… parce que dans les stades il n’y a pas de masques et de restrictions. Les règles sont très strictes dans le bus, mais pas dans le stade."

Avant la crise sanitaire, ces trajets en car étaient pourtant très appréciés. "Car l’ambiance est excellente, on organise des tombolas, on boit un verre. Quand tu es supporter visiteur, tu découvres les autres stades, il y a aussi la rivalité avec les fans locaux. C’est toujours très différent des rencontres à domicile."

Pendant le trajet, cette fameuse atmosphère sera un peu ternie par les mesures sanitaires. Du coup, le nombre de visiteurs sera réduit pour cette première. "Normalement, beaucoup de membres prennent leur voiture pour aller au match, ajoute Peter Van Nuffel. Certains habitent dans la région de Bruges et devront rouler 30 kilomètres jusqu’à Ostende, pour ensuite se rendre au stade Jan Breydel, en refaisant la route dans le sens inverse. Idem pour le retour."

Hendry dans le viseur

Il n’empêche que ce derby est attendu avec beaucoup d’impatience par ceux qui ont décidé d’assister à la rencontre. "Ce sera aussi spécial vu le transfert de Jack Hendry, lors du dernier jour du mercato. Ce sera probablement son premier match avec les Blauw en Zwart contre Ostende. Certains supporters ne sont pas très contents de le voir partir chez le rival flandrien. On a vu comment il a progressé tout au long de l’année. Son jeu de passe s’est amélioré, il a inscrit quelques buts. Il a régulièrement fait partie de ‘l’équipe de la semaine’ d’Eleven. On n’était pas très heureux de le voir partir…"

Jack Hendry sera certainement la première victime des coups de sifflet visiteurs, ce vendredi soir.