Dès le 10 septembre prochain, les supporters visiteurs seont à nouveau les bienvenus dans les stades des clubs professionnels en Belgique, soit 552 jours après le dernier match où les fans des deux équipes étaient présentes dans le stade.

"Nous sommes heureux que nos clubs pourront enfin compter sur l'appui de leurs plus fidèles supporters même en déplacement", a expliqué Pierre François, CEO de la Pro League dans un communiqué, "Nous devons remercier nos clubs et les supporters qui ont déjà pu assister aux matchs. Grâce à leurs efforts, il nous est possible d'autoriser la présence des supporters visiteurs. Nous sommes convaincus que les clubs organiseront ce retour de la meilleure des manières. Tout le monde est enfin de retour."

Quelques mesures supplémentaires seront d'application néanmoins. Un système combi-car obligatoire sera mis en place pour les supporters visiteurs lors de tous les matchs. Cela signifie qu'ils ne peuvent effectuer le déplacement que par l'intermédiaire d'un club de supporters reconnu et en car. Leur Covid Safe Ticket sera contrôlé lors de la montée dans le car et lors de l'arrivée au stade.

Les rencontres KMSK Deinze - Royal Excel Mouscron et Club Brugge - KV Oostende pourraient ainsi être les premiers matchs avec le retour des supporters visiteurs. Bon retour aux supporters ! Bon retour à tous !