Dans son verdict à la suite du Clasico arrêté du 12 avril dernier, la Commission des litiges d’appel précisait, mardi, qu’Anderlecht a perdu cette rencontre sur un score de forfait.

Mais dans le classement officiel de la Pro League, le Standard compte toujours 33 points au lieu de 36. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Pro League est tenue d’attendre la fin du délai d’appel de sept jours pour acter définitivement le forfait. Cela sera donc le cas en principe mercredi prochain… puisqu’Anderlecht, qui a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel du match à huis clos qui lui a été infligé, ne conteste pas le score de forfait, ce qui devrait scinder l’affaire et permettre d’officialiser le nouveau classement. Autre conséquence du Clasico arrêté : à partir de la saison prochaine, il y aura plus de stewards dans les stades (un pour 250 supporters au lieu d’un pour 300).