Quand la Brabançonne résonnera dans le Municipal Haberfled Stadium de Rishon ce mardi après-midi, il y aura beaucoup de rêves dans la tête des garçons. Des rêves de Ligue des champions, de Coupe du monde et peut-être même de Ballon d’or. Mais participer à un Euro U17 n’est pas une assurance de réussite au plus haut niveau. Même pas au niveau professionnel. Pour tirer ce constat, on s’est replongé dans les sept Euros U17 joués par la Belgique dans son histoire (la compétition existe depuis 2002 remplaçant l’Euro Scolaires pour les U16) et on a analysé les chiffres avec Bob Browaeys, coach des Diablotins lors de trois de ces sept Euros (2007, 2015 et 2019).

55 % des sélectionnés ont fait une carrière pro