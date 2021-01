Mbaye Leye : "Les joueurs ont montré de l'engagement, c'était très important d'avoir des joueurs concernés. J'ai parlé aux joueurs de passion et d'envie de jouer, ils l'ont bien fait ce soir. On était parfois en retard en première mi-temps. L'essentiel était de montrer qu'on était à la maison et on l'a réussi. Hugo Siquet a montré de belles choses. Il ressemble un peu à Arnaud Bodart. Ce sont deux jeunes issus de l'Académie qui jouent sans pression, comme à l'entraînement. On a fait un travail important cette semaine, il faut citer tout le monde ce soir. On joue pour gagner mais la joie viendra plus tard, il faut gravir les échelons. Les joueurs peuvent fêter mais le club est encore loin de la place à laquelle il doit être donc il faudra passer à autre chose dès demain pour être prêt pour le prochain match contre le Cercle."

Selim Amallah : "L'année commence bien. On a travaillé beaucoup de choses pendant la semaine, notamment au niveau du pressing. Sur mon premier but, j'ai vu que le côté du gardien était ouvert. Hugo Siquet a fait un gros match, il est bon à ce poste et va encore apprendre."

Hugo Siquet : "C'est déjà mon deuxième assist mais ce n'est pas l'essentiel. Le plus important était de gagner trois points et de donner notre vie sur le terrain. Je peux encore m'améliorer mais je cherche à montrer de la maturité sur le terrain malgré mon jeune âge. Chez les jeunes, je délivrais beaucoup d'assists mais ce n'est pas le plus important pour le moment. On a travaillé pendant la semaine, c'était assez physique. Il faut tirer notre chapeau au coach qui a mis en place un système qui a fonctionné."

Nicky Hayen : "On a manqué de profondeur dans le jeu et on n'a pas su se créer assez d'opportunités alors qu'on avait le contrôle du match jusqu'au premier but du Standard. Pour le mercato, s'il y a une possibilité de signer un défenseur central droitier, cela m'intéresse. Sinon, on a un noyau suffisamment correct, on l'a vu les dernière semaines."

Nordin Jackers : "On a mis beaucoup d'envie mais ce n'était pas suffisant face à cette équipe. Même si on avait beaucoup de possession, notamment en première mi-temps, on a manqué d'efficacité. Tout est encore possible pour se sauver, la route sera longue."