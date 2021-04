"Aujourd'hui, une réunion a eu lieu entre notre direction et Lior Refaelov", a indiqué l'Antwerp dans un communiqué. "Lors de cette discussion constructive, il est apparu clairement que dans la situation actuelle, aucune bonne décision ne peut plus être prise. Il y a un besoin de clarté afin de se concentrer à nouveau sur le football."

"Le club a informé Lior qu'il ne jouera pas les six prochains matchs pour le RAFC", poursuit le club anversois. "Lior, bien que motivé, a accepté cette décision et souhaite continuer à soutenir l'équipe, tant à l'entraînement qu'en dehors du terrain."

Le transfert à Anderlecht de Refaelov, dont le contrat avec l'Antwerp arrive à échéance en juin, à partir de la saison prochaine a été officialisé lundi. Dans la foulée, les Anversois avaient regretté le timing de cette annonce, juste avant les Champions playoffs, qui débutent vendredi et que disputent les deux clubs. "Le club regrette cette façon d'agir qui tente de nuire à notre club et qui rend également impossible la prise d'une décision correcte, pour le club et pour le joueur", avait ainsi réagi l'Antwerp.