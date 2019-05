Monté au jeu, Loïs Openda a apporté toute sa fougue à la pointe de l’attaque, avec un but et un penalty provoqué.

"L’occasion contre Dortmund ? Je l’ai mise de côté. Ce but-ci a permis d’aider l’équipe. C’est mon premier en playoffs 1. J’ai été pris par l’émotion et j’ai même versé une petite larme", avoue le Brugeois. Il était très fier du visage montré en seconde période. "La première période n’était pas bonne, mais on a réagi. On ne voulait pas voir Genk fêter le titre chez nous. On est revenu sur le terrain avec la rage ; cela s’est vu. Grâce à cette victoire, on met un peu plus la pression sur le Racing."

Ruud Vormer: “On va vivre une semaine passionnante”

Par Hans Vanaken, le Club a manqué le premier des 12 penalties dont il a bénéficié cette saison. Personne n’a évidemment tenu rigueur au Soulier d’or de ce raté. “On a retardé l’échéance, s’est réjoui Ruud Vormer. On a vécu un formidable combat face à un Genk très costaud. Le premier but nous a cueillis à froid. Nous sommes heureusement restés calmes. À la reprise, on a pressé plus haut, avec bonheur. Je n’oublie pas de saluer l’extraordinaire appoint du public dès notre arrivée au stade. On a disputé des PO1 fantastiques et on va vivre une ultime semaine passionnante. Nous devrons jouer notre jeu au Standard.”

Danny Vukovic: “L’égalisation a tout changé”

Les Limbourgeois ont réussi à contenir les assauts locaux durant le premier acte. “Ce qui a changé en deuxième période ? Le but égalisateur. Avant cela, ils n’avaient pas eu véritablement d’opportunités. Mais le public les a poussés et ils ont montré un autre visage”, analyse Danny Vukovic, le portier de Genk. Les visiteurs ont pris un petit coup au moral. “Quand le deuxième bat le premier, évidemment qu’il est un peu boosté. On a toutefois encore notre sort entre nos mains. Il nous reste deux matchs, à nous de faire un six sur six pour aller chercher ce titre.”

Clinton Mata: “Genk a craqué au mauvais moment”

“Vous estimez que Genk nous était supérieur avant le repos ? Moi, je trouve qu’on était bien. Le Racing n’a réagi que sur contre-attaques. Il a eu le malheur, pour lui, de craquer au mauvais moment.”

La remarque n’a pas offusqué Clinton Mata. Le nouvel arrière droit du Club a même répercuté les propos d’Ivan Leko pendant le repos : “Il nous a dit qu’on était à 45 minutes de la fin de dix mois de travail. Qu’on devait encore donner le maximum pour ne pas nourrir de regret. On disputait le match le plus important de la saison. Tout est relancé à présent. Je suis heureux d’avoir pu apporter ma pierre à une victoire qui nous assure, au moins, la deuxième place et nous permet de rêver très concrètement à la Champions League.”