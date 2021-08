Anderlecht, attention ! "Ils sont bons mais j’espère leur faire mal avec ma vitesse."



Ce jeudi, Vitesse pourra compter sur sa flèche belge, formée par le Standard et post-formée par le Club Bruges. À l’avant-veille du match de l’année pour Vitesse, le sympathique Liégeois Loïs Openda (21 ans), prêté pour la deuxième saison consécutive par Bruges à Arnhem, nous a consacré une interview d’une demi-heure.

Loïs, vous avez vécu le match aller en tribune à cause d’une carte rouge face à Dundalk.

"Oui. Je me suis senti à la fois coach et supporter. Coach parce qu’on voit vraiment bien les espaces depuis la tribune. Et supporter parce que je criais quand on avait une occasion. J’ai attiré le regard des supporters d’Anderlecht, mais bon…"

Vous vous en êtes voulu d’avoir pris cette rouge ?

"Normalement, je ne suis pas un sale joueur. Mais contre cette équipe irlandaise, j’avais été la victime d’une vilaine faute. Dans ma chute, j’ai senti quelque chose et j’ai réagi. En rentrant au vestiaire, je me suis dit : ‘Zut, je vais rater les matchs contre Anderlecht.’ Je pensais que je me prendrais trois ou quatre semaines. J’ai eu de la chance, avec seulement deux semaines."