Le Sporting Lokeren a engagé l'attaquant centrafricain Habib Habibou, 32 ans, dont le Maccabi Petach Tikva n'avait pas reconduit le contrat à son expiration.

On va donc revoir l'ex-lanceur de canards sur les pelouses du championnat de Belgique de football, et plus précisément de Proximus League (D1B), au Daknam en particulier. La durée de son contrat n'est pas précisée dans le communiqué du club waeslandien.

"Je connais très bien la compétition belge et ce club de Lokeren que j'ai souvent affronté", commente Habibou. "A l'époque Lokeren faisait peur à ses adversaires, et je veux contribuer à faire renaître cette crainte. Je n'ai pas joué depuis un certain temps, mais je suis en condition. Je veux mettre mon expérience et mes qualités d'attaquant au service de cette jeune équipe".

Habibou, passé par Charleroi (2005-2010), Tubize (2007), Zulte-Waregem (2010-2013), et La Gantoise (2014), a inscrit 61 buts en 165 matches de championnat en Belgique, et a délivré 23 assists. Il a également évolué au Stade Rennais (33 matches, 4 buts), à Gaziantepspor (11 matches, 1 but), à Lens (14 matches, 6 buts), à Leeds (4 matches), au Steaua Bucarest (8 matches, 1 but) et au Qatar Sports Club (9 matches, 1 but).

C'est justement contre Lokeren (1-1), le 30 octobre 2010 au stade arc-en-ciel, qu'il avait lancé un canard coupable d'un envahissement de terrain, par-dessus les panneaux publicitaires. Lokeren, qui n'a encore marqué que quatre buts en sept matches, est sixième avec 5 points sur 21.