"Après être resté longtemps à la maison sans trop savoir que faire, j'ai été heureux de recevoir le coup de téléphone de Hein Vanhaezebrouck me demandant si je voulais travailler à ses côtés pour La Gantoise. Je ne pouvais pas laisser filer une telle occasion. J'aborde ce défi avec énormément d'ambition. Je peux apprendre beaucoup", a déclaré mardi Nicolas Lombaerts, qui s'occupera principalement du compartiment défensif.

Danijel Milicevic, qui avait connu avec La Gantoise une campagne mémorable en Champions League, a lui aussi le sourire. "C'est un véritable plaisir de pouvoir travailler ici en tant que coach. J'ai vécu ici en 2014 une période fantastique. J'espère que nous pourrons maintenant écrire de nouvelles pages. Ma carrière de joueur pro est terminée. Je commence ici une nouvelle étape de ma vie dans le football", a déclaré l'ancien Eupenois, Carolo et Serésien, qui s'occupera pour sa part surtout de la division offensive.

Le programme de préparation de La Gantoise prévoit notamment deux stages (aux Pays-Bas à partir du 20 juin et à Jupille à partir du 28 juin) et des matches amicaux contre deux promus en D1A, en l'occurrence Seraing et l'Union, avant un volet néerlandais (Utrecht et Sparta Rotterdam) et un copieux menu portugais (Sporting Lisbonne et Benfica).

La première échéance sérieuse du club est prévue le 22 juillet, avec un premier match de Conference League, la nouvelle compétition de l'UEFA. La Gantoise jouera son premier match de championnat le 25 juillet à Saint-Trond.