La trajectoire est de plus en plus courante de nos jours. De ramasseur de balle à grand espoir du club. Les exemples sont légion : Phil Foden à Manchester City, Mason Mount à Chelsea, Yari Verschaeren à Anderlecht… Placé devant la Tribune Zuid à Genk, Luca Oyen, lui, adorait voir ses idoles de près quand il devait, par exemple, aller rechercher un tir non cadré de Leon Bailey. "Mon rêve était de briller ici (à Genk)", a récemment révélé le flanc de 19 ans.

Chose qu’il a déjà faite à plusieurs reprises cette saison et qu’il espérera réitérer ce mardi lors de la visite des Carolos à la Cegeka Arena. D’autant plus que Charleroi lui a plutôt bien réussi en décembre dernier : face aux hommes d’Edward Still, il a marqué son premier but chez les professionnels. "C’était le plus beau moment de 2021 pour moi, a-t-il avoué à Het Belang van Limburg après coup. Pas seulement parce que c’était mon premier but avec l’équipe première, mais aussi parce que nous jouions à la maison, avec du public. C’était un sentiment indescriptible. Le stade a explosé et faire sauter les supporters comme ça… c’est incomparable."