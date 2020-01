À 36 ans, Igor De Camargo est ce que l’on peut appeler un exemple de longévité. Toujours bien en vue dans le classement des buteurs de D1A, le Belgo-Brésilien est surtout le sixième joueur le plus âgé toujours actif dans l’élite. Son expérience, il en fait aujourd’hui bénéficier le FC Malines, pas mécontent de pouvoir compter sur un tel atout. Avant de nouvelles retrouvailles avec le Standard, prévues ce vendredi soir, l’attaquant nous dévoile la recette derrière cette carrière à rallonge. Mais pas seulement. Et toujours avec le sourire qui, en plus des buts, fait office de fil rouge dans son parcours.

Igor, vous réussissez partout où vous passez avec en moyenne un but tous les trois matchs depuis le début de votre carrière. Quel est votre secret ?

"Heureusement que je réussis partout (rires) . C’est la volonté de vouloir m’imposer dans chaque club, dans chaque pays, qui me permet d’y arriver, avec l’envie de franchir un palier et d’atteindre un objectif différent à chaque fois. Mais avant toute chose, c’est l’amour pour le football qui me guide. Cette passion pour le jeu, elle est inscrite au plus profond de moi et je pense qu’elle est assez flagrante aux yeux de tout le monde."