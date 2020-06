Trois mois. Depuis ce dimanche, cela fait exactement trois mois qu’on n’a plus marqué le moindre but.

Le dernier homme à avoir secoué les filets se nomme Kylian Hazard (24 ans). "Je n’en savais rien", sourit-il. "Mon seul de l’année en plus. Le football me manque quand même… Au début, je me disais qu’un peu de repos me ferait du bien mais, à la longue, on n’a qu’une seule envie, c’est jouer."

(...)