Le gardien de l'équipe internationale belge U23 restera encore deux saisons dans le championnat belge avant de faire le grand saut vers la Bundesliga, a annoncé la formation limbourgeoise mardi.

Vandevoordt est un pur produit de la formation genkoise, lui qui est arrivé au club à l'âge de 9 ans. Il a intégré l'équipe première sept ans plus tard en tant que troisième gardien. Après avoir effectué ses débuts avec les pros en septembre 2019, il est devenu le plus jeune portier à jouer un match de Ligue des Champions, à 17 ans et 287 jours. Titulaire depuis deux saisons, il comptabilise 71 matches pour le Racing. International avec les espoirs belges, il a grandement participé à la fructueuse campagne qualificative des U23, qui disputeront l'Euro 2023.