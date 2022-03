C’est une évidence, Lukasz Teodorczyk a davantage marqué les esprits à Anderlecht qu’à Charleroi.

Souvenez-vous. Chez les Mauves, l’avant-centre avait planté 45 buts en 93 matchs entre 2016 et 2018, pour seulement 1 but en 17 apparitions sous la vareuse zébrée entre janvier et avril 2021.