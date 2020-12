"Le KRC Genk est fier d’à nouveau fournir un ambassadeur du club à une compétition du top 5 européen, a notamment déclaré le Racing sur son site officiel. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur ‘Joa’." Les Limbourgeois percevront, selon nos confrères du Het Nieuwsblad, la coquette somme de 11 millions d’euros. L’addition pourrait grimper à 15 millions via les bonus. Après Timothy Castagne et Ruslan Malinovskyi, Joakim Maelhe est le troisième joueur genkois à rejoindre Bergame.

Maehle, 23 ans, était arrivé à Genk en 2017 en provenance d'Aalborg. Depuis son arrivée dans le Limbourg, le défenseur danois a joué 130 matches pour le Racing et a remporté un titre de champion de Belgique en 2019. Il a inscrit six buts et délivré 22 assists. Le Danois jouera donc son dernier match dimanche contre Waasland-Beveren.