Si l’on devait utiliser un mot pour définir Hervé Koffi, on hésiterait longtemps entre deux propositions. Résilience ou talent ? Ce sont assurément les deux qualités principales du Burkinabé. On l’avait quitté il y a deux semaines abasourdi par son jour sans face à Ostende et son erreur qui a permis à Makhtar Gueye d’offrir la victoire aux Côtiers.

On l’a retrouvé sûr de lui, impeccable, enchaînant deux clean-sheets décisifs pour permettre au Burkina Faso de se qualifier pour la prochaine CAN en janvier prochain dans une compétition où Koffi se veut revanchard. Le Mouscronnois reste sur un souvenir déchirant en 2017 où il avait manqué à seulement 20 ans son penalty lors de la séance des tirs au but en demi-finale face à l’Égypte.