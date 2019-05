Le 6e et dernier jour des audiences sur les matchs truqués dans le football belge, devant la haute chambre de la Commission des litiges, s’est tenu ce mardi. La parole était à la défense des clubs visés, Malines et Waasland-Beveren, soupçonnés d’avoir truqué des matchs à la fin de la saison 2017-2018.

Selon le parquet de l’Union belge, le club malinois peut être tenu responsable, et risque donc la dégradation, lui qui vient d’être promu en Jupiler Pro League, pour les agissements de Thierry Steemans (directeur financier), Olivier Somers (actionnaire principal), Stefaan Vanroy (directeur sportif) et Johan Timmermans (administrateur), qui disposaient du "pouvoir de décision factuel et/ou juridique" au sein du KVM.

Leur avocat, Joost Everaert, a balayé cette affirmation, en expliquant que dans la structure du CA du club, les pouvoirs de décision réels n’étaient pas dans les mains de ces quatre administrateurs. Et il a stigmatisé les conclusions du procureur fédéral Kris Wagner, qui n’a pas abordé un certain nombre d’arguments et de déclarations à décharge du club, s’appuyant sur des faits erronés : "Et il a ignoré les éléments qui font la lumière sur l’affaire." L’avocat des Malinois a réaffirmé que la commission des litiges d’appel doit juger si les droits d’un procès équitable ont été violés. Et c’est le cas, selon lui. "Donc, les règles de cassation doivent être appliquées."

Olivier Somers, que le procureur fédéral considère comme l’architecte de l’entente présumée entre le FC Malines et Waasland-Beveren le 11 mars 2018 (il risque une suspension de 10 ans), s’est exprimé pour la première fois. "Je suis choqué par les récits qui ont été rapportés, un jeu très malsain", a-t-il déclaré, au bord des larmes. "J’ai été choqué par le lien qui m’a été attribué avec Dejan Veljkovic, qui a été mis à la porte bien avant le début de l’affaire. Nous n’avons plus de joueur Veljkovic dans le noyau A, alors qu’il en avait dix à mon arrivée (NdlR : en décembre 2017)."

La Commission des litiges d’appel a désormais entendu toutes les parties. Elle va examiner le dossier afin de prendre une décision, qui pourra être contestée à la Cour belge d’arbitrage du sport. Verdict le 30 juin au plus tard. Logiquement…