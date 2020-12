Malines: Siemen Voet, le petit-ami de Nina Derwael, touché par le coronavirus Division 1A Belga La Gymnaste, elle, ne présente aucun symptôme et a passé un test dont le résultat est attendu dans les prochaines heures. © Belga

Malines a annoncé mercredi que son défenseur Siemen Voet a une nouvelle fois été testé positif au coronavirus. Deux membres du staff, le directeur général Frank Lagast et le directeur sportif Tom Caluwé ont également été placés en quarantaine.



Voet, déjà testé positif en octobre, a passé un nouveau test positif mardi. Il s'agit du deuxième joueur malinois à être placé en quarantaine après Joachim Van Damme. Sept membres du staff, deux membres de la direction et un employé avaient également déjà été testés positifs.



Wouter Vrancken, l'entraîneur malinois, a été testé positif et sera assisté de Sven Swinnen (responsable du développement des jeunes) et Dave Lens (préparateur physique des espoirs) jeudi face au Club de Bruges en championnat.



Selon le protocole, un club peut demander le report d'un match si sept joueurs de son noyau A sont testés positifs.