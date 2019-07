Le Racing Genk est sur le point de perdre l'un des principaux artisans de son dernier titre de champion de Belgique. Le médian Ruslan Malinovskyi va s'engager avec l'Atalanta Bergame, avec qui il va disputer la Ligue des Champions. C'est ce que rapporte la Gazetta dello Sport.

Après Leandro Trossard, c'est donc un autre pion important de Genk qui s'en va. Le gaucher, qui passe sa visite médicale ce lundi matin à Bergame, va être transféré pour 13 millions d'euros.

L'Ukrainien voulait absolument quitter Genk cet été. Il l'expliquait déjà il y a un mois. A l'époque, il était furieux car Genk refusait de négocier son départ: "En hiver, j’aurais pu signer à l’AS Roma. Cependant, je ne l’ai pas fait parce que j’avais donné ma parole. Je voulais aider le club à décrocher le titre de champion de Belgique. Aujourd’hui, l’Atalanta a fait une offre de transfert qui pourrait rapporter près de 15 millions à Genk mais le club refuse de négocier. Je me sens trahi", expliquait-il. "Je ne vois pas mon avenir à Genk. A 26 ans, je veux jouer un niveau plus haut. J’aimerais partir dans de bons rapports avec le club et les supporters mais visiblement, Genk ne le veut pas", rapportaient nos confères de la RTBF.

Le club limbourgeois a changé son fusil d'épaule et un accord s'est finalement dégagé. Le milieu de terrain a atterri ce dimanche à Linate. Il rejoindra le groupe en stage une fois sa visite médicale réussie.